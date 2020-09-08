الأهلي السعودي يقرر بيع عقد “بلايلي”

كشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن إدارة الأهلي السعودي قررت التخلي عن النجم الجزائري “يوسف بلايلي”.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الأهلي السعودي قررت بيع عقد اللاعب الجزائري الذي ينتهي في جوان 2022، بعد عدم التزام النجم الجزائري بعقده الاحترافي وتغيبه عن التدريبات.

كما أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين ادارة الفريق وبلايلي حسب ما ذكرته ذات المصادر بعد أن قامت إدارة الفريق بتجهيز طائرة خاصة من أجل عودته لكنه تخلف عن الموعد.

في نفس السياق، أكدت صحيفة “الاقتصادية”، أن نادي “الأهلي” لم يتلقى أي عرض بخصوص بلايلي وان وصل عرض مغري فإن الإدارة لن تتردد في بيعه.