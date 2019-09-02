الأهلي السعودي يكشف موعد إلتحاق بلالي بالفريق

تنتظر جماهير نادي الأهلي السعودي، إلتحاق الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بتشكيلة النادي، بعد ترسيم انضمامه للفريق.
وكشف الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي، عبر “تويتر”، أن بلايلي، سينضم لتدريبات الفريق، بعد العاشر من سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا بالنظر لمشاركة النجم الجديد للناي السعودي، في التربص المنتخب الوطني، والذي يدخل ضمن تواريخ “الفيفا”.
يذكر أن يوسف بلايلي، رؤسم في الأيام القليلة الماضية انضمامه لنادي الأهلي السعودي، قادما إليه من نادي الترجي الرياضي التونسي.
يصل محترف الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الجزائري يوسف بلايلي إلى جدة، للانضمام لتدريبات الفريق الأول، بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في أيام "الفيفا" الحالية والتي ستنتهي في العاشر من شهر سبتمبر الجاري. pic.twitter.com/2Gh0nMe3Py
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 2, 2019
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