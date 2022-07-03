الأهلي القطري يتعاقد رسميا مع هني

أعلن اليوم الأحد فريق الأهلي القطري، عن تعاقده رسميا مع اللاعب الجزائري، سفيان هني، لمدة سنتين قادما من الغرافة.

ليكون بذلك المحترف الخامس بصفوف الأهلي استعدادا للموسم الرياضي الجديد من دوري نجوم قطر.

كما حضر مراسم توقيع اللاعب، عارف عبد الرحمن العبد الله، المدير العام للنادي وعبد الله جاسم، المدير الرياضي.

وعبر، هني، عن سعادته واعدا بتقديم كل قدراته للفريق في الموسم الجديد، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الأسرة الأهلاوية.