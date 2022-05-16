الأهلي الليبي يحتج رسميا لدى الكاف ضد غاساما

قدم نادي أهلي طرابلس الليبي احتجاجا رسميا لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد الحكم الغامبي، بكاري بابا غاساما.

كما نشر النادي الليبي رسالة الاحتجاج التي أرسلها للكاف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

حيث قال حساب الأهلي:”مذكـرة استهجـان مقدمـة للكاف توضح الأخطـاء التحكيميـة الفـادحة والجّـور الصارخ الذي أوقعـه الحكـم بكاري غاساما مُدعمـاً بتفصيـل لكل الأخطاء”.

وكان “غاساما” حسب بيان الأهلي قد تسبب في اقصاء النادي من نصف نهائي منافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم.

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