الأهلي المصري يبعث برسالة شكر وعرفان الى الفاف

تقدمت إدارة الأهلي المصري بشكر وعرفان للإتحاد الجزائري لكرة القدم بخالص الشكر على ما لاقته من ترحاب ورعاية منذ لحظة وصول الفريق الى الجزائر.

كما قالت في البيان الذي نشرته الفاف اليوم. ان الإتحاد الجزائري قام بواجبه اتجاه الوفد المصري، بما فيهم الجماهير الجزائرية التي ضربت مثلا رائعا للروح الرياضية العالية.

كما نوهت بالعلاقة الوطيدة التي تربط النادي المصري بالأشقاء الجزائريين.

وتمنى نادي القرن المصري الذي يترأسه محمدو الخطيب التقدم والإزدهار في لخدمة الكرة الجزائرية عامة.

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