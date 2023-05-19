الأهلي المصري يبلغ نهائي رابطة الأبطال للمرة 16 في تاريخه

تأهل أحمد قندوسي رفقة فريقه الأهلي المصري إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعد الفوز مجدّدا على الترجي التونسي.

وانتهت المباراة التي جرت بملعب “القاهرة”، اليوم الجمعة، بهدف مقابل صفر من إمضاء حسين الشحات.

وعرفت مباراة اليوم مشادكة الدولي الجزائري محمد امين توغاي رفقة الترجي لكن لم يفلح في قيادة رفقائه لتحقيق الريمونتادا.

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