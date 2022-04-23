الأهلي المصري يتجاوز الرجاء ويبلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال !

تجاوز منذ قليل فريق الأهلي المصري نظيره الرجاء البيضاوي المغربي ليبلغ نصف نهائي منافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي خطف ورقة التأهل من ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية بعد التعادل في لقاء العودة من الدور ربع النهائي بهدف لهدف.

كما كان لقاء الذهاب بالعاصمة المصرية القاهرة قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف وحيد.

فابريس نغوما تقدم في الدقيقة الخامسة للرجاء قبل أن يُعدل محمد عبد المنعم للضيوف في الدقيقة 44.