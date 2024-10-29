الأهلي المصري يتجاوز العين الإماراتي ويبلغ نصف نهائي كأس القارات

تمكن نادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، من بلوغ الدور نصف النهائي لكأس القارات للأندية. بعد فوزه في مواجهة ربع النهائي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة. في مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولي.

وتداول على تسجيل ثلاثية بطل رابطة أبطال إفريقيا كل من الدولي الفلسطيني، وسام أبو علي، في الدقيقة الـ32، وإمام عاشور في الدقيقة الـ55 ومجدي أفشة في الدقيقة الـ90+3.

وسيواجه الأهلي المصري، في نصف نهائي المنافسة، الفائز من مواجهة نادي باتشوكا المكسيكي، والفائز بلقب “كوبا ليبارتادوريس” بتاريخ 14 ديسمبر بمدينة الدوحة القطرية.

وبهذا الفوز، يكون نادي الأهلي قد ضمن التتويج بلقب كأس قارات إفريقيا، آسيا، والمحيط الهادي. بالإضافة إلى حصوله على جائزة مالية قدرها مليوني دولار، بينما حصل نادي العين على جائزة مالية قدرها مليون دولار.