“الأهلي” المصري يتعرض لصفعة مُهينة في جنوب إفريقيا

تعرض الأهلي المصري لهزيمة مُهينة، بعد ظهيرة اليوم، عند مُلاقاته لنظيره “ماميلودي سانداونز”، في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

ولم يصمد زملاء “رمضان صُحبي” تماما أمام “البافانا بافانا”، وتلقت شباكهم خماسية كاملة، دون رد، في سيناريو كارثي لـ”القلعة الحمراء”.

ووضع ممثل جنوب إفريقيا بفضل هذا الفوز، قدما في المُربع الذهبي، لأكبر المُنافسات الكروية في القارة السمراء، في إنتظار الإياب.

يُشار بأن “شباب قسنطينة”، سيكون من جهته سهرة اليوم السبت، على مُلاقاة حامل اللقب، “الترجي الرياضي التونسي” في ذات الدور.