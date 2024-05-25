الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي

توج الأهلي المصري برابطة أبطال إفريقيا، اليوم السبت، على حساب نادي الترجي التونسي بعد الفوز أمامه بهدف نظيف.

و جرت المباراة بملعب “القاهرة” الدولي وسط حضور جمهور غفير وقياسي، التي عرفت تسجيل هدف ويحد في الدقيقة الرابعة من إمضاء روجير أوهولو في مرمى فريقه.

وتوج الفريق المصري باللقب الـ 12 في تاريخه على حساب النادي التونسي، الذي أجبره على التعادل في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب رادس.

كما فاز نادي “القرن” بـ 151 بطولة في تاريخه، وفي 117 سنة.