الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

توج فريق الأهلي المصري سهرة اليوم السبت بلقب دوري أبطال إفرسقيا بعد فوزه بثلاثية نظيفة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة فى الدقيقة 61، وعمرو السولية في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا