الأهلي المصري يتوج بلقب رابطة أبطال إفريقيا الـ 11 في تاريخه

توج نادي الأهلي المصري برابطة أبطال إفريقيا على حساب مستضيفه الوداد البيضاوي، اليوم الأحد، بعد الفوز عليه بملعب الدار البيضاء.

وحسم نادي الأهلي المصري تتويجه بعدما فرض التعادل بهدف مقابل هدف، و بمجموع 3 مقابل 2 بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل واحد.

كما توج نادي القرن المصري، بلقبه 11 في تاريخ ليؤكد زعامته على المستديرة الإفريقية.

إلى جانب ذلك، دخل الدولي الجزائري أحمد قندوسي تاريخ الكرة المصرية بعدما فاز برفقته باللقب لأول مرة في مشواره الكروي.

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