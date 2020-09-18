الأهلي المصري يحسم صفقة “بلايلي”

كشف موقع “غول” العالمي، أن نادي الأهلي المصري حسم صفقة النجم الجزائري “يوسف بلايلي” بعد مفاوضات طويلة مع الأهلي السعودي.

وأكدت ذات المصادر، أن مسؤولي الأهلي المصري تقدموا بعرض أولي يكمن في استعارة اللاعب غير أنه قوبل بالرفض من طرف إدارة الفريق السعودي.

بعدها رفض إدارة الفريق المصري عرضها من أجل الحصول على خدمات بلايلي وهو ما حصل في الأخير.

وحسب موقع “غول”، فإن مجلس محمود الخطيب نجح في حسم الصفقة لصالحه بالرغم من العروض الكثيرة التي وصلت النجم الجزائري.

يذكر أن إدارة الأهلي السعودي قد قررت التخلي عن “بلايلي” مقابل 4 ملايين دولار لأي فريق يُريده.