الأهلي المصري يحسم صفقة بلعيد

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، أن نادي الأهلي المصري، حسم صفقة المدافع الدولي الجزائري، ونادي إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد.

وحسب ماكشفه موقع “اليوم السابع” المصري، فإن إدارة نادي الأهلي، توصلت مع نظيرتها في نادي إتحاد العاصمة، لضم المدافع بلعيد، مقابل مبلغ 750 ألف أورو، وبعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأوضح المصدر، أن بطل رابطة أبطال إفريقيا، الأهلي، قرر دفع مبلغ 100 ألف أورو إضافية عن الشرط الجزائي، الذي يربط المدافع بلعيد مع إتحاد العاصمة (650 ألف أورو).

كما أن اللاعب بلعيد، وافق على الإنتقال إلى نادي اللأهلي، مقابل راتب سنوي قدره 500 ألف أورو، قابل للزيادة على حسب المردودية.