الأهلي المصري يحط الرحال ببشار الثلاثاء المقبل

قررت إدارة نادي الأهلي المصري، التواجد بالجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، إستعدادا لمواجهة شبيبة الساورة، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتواجد غدا الإثنين بالجزائر، مدير الكرة للأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، رفقة المدير الإداري سمير العدلي، لترتيب أمور الإقامة للفريق، حسب موقع “كووورة” العربي.

ويسعى الأهلي المصري لتحقيق ثاني انتصار له في دور المجموعات، بعد فوزه على فيتا كلوب بـ2-0، بينما تسعى شبيبة الساورة لتعويض الخسارة المسجلة أمام نادي سيمبا بـ3-0.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستستظيف الأهلي المصري، بملعب “20 أوت” ببشار، يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة الأبطال.