الأهلي المصري يرحب بلاعبه الجديد.. هذه تفاصيل عقد قندوسي 

رحبّت إدارة فريق الأهلي المصري بالوافد الجديد للفريق أحمد قندوسي قادما من فريق وفاق سطيف.

وقالت إدارة الفريق المصري اليوم عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” :” صفقة جديدة.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد أحمد قندوسي”.

وكشفت إدارة نادي “القرن” عن التفاصيل التي قالت في شأنها “أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي انضمام احمد قندوسي إلى الفريق من نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي لمدة أربع سنوات و نصف”.

كما أضاف “بعد التنسيق الكامل مع الكابتن أحمد الخطيب رئيس النادي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية و المالية”.,