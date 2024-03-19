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الرياضة

الأهلي المصري يرصد مبلغا ضخما لحسم صفقة بلعيد

بقلم فيصل زيان بوزيان
الأهلي المصري يرصد مبلغا ضخما لحسم صفقة بلعيد
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كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف نادي الأهلي المصري، التعاقد مع المدافع الدولي ونادي إتحاد الجزائر، زين الدين بلعيد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ما نقله موقع “الوطن سبورت”، فإن مسؤولو النادي الأهلي المصري، دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم نادي اتحاد العاصمة، تحسبا للتعاقد مع المدافع زين الدين بلعيد، بطلب من مدرب الفريق مارسيل كولر.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي الأهلي المصري، قامت برصد مبلغ مليون ونصف أورو، للتعاقد مع اللاعب بلعيد، وتترقب الرد من نادي اتحاد العاصمة، من أجل وضع النقاط على الحروف في الصفقة مبكرا.

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