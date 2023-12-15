الأهلي المصري يطيح بالإتحاد ويضرب موعدا لفلومينينسي البرازيلي

تمكن الأهلي المصري من الفوز أمام الإتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في مباراة، اليوم الجمعة، في منافسة كأس العالم للأندية.

كما توج اللاعب مروان عطية، أفضل لاعب في المباراة بفضل أداءه البطولي أمام نجوم الإتحاد في شاكلة كريم بن زيمة.

و يضرب الأهلي المصري، موعدا لنادي فلومينينسي البرازيلي في نصف كأس العالم للأندية يوم الاثنين القادم إن شاء الله.

كما سيجمع النصف النهائي الأخر، يوم الثلاثاء، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد دايمونز الياباني.

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