الأهلي المصري يعتذر لغريمه الزمالك ولكن.. !

إعتذر نادي الأهلي المصري لغريمه الزمالك عن تصرف أحد المسؤولين على مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدا احترامه الكامل للقلعة البيضاء ورموزها، بعد أن قام هذا الأخير بتهنئة الأهلي على لقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان نشرته قناة نادي الأهلي: “تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الإفريقي العاشر”.

وجاء أيضا: “قام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله”.

وختم البيان: “وتؤكد إدارة قناة الأهلي على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة”.

من جهة أخرى فإن إدارة الزمالك المصري قررت سحب التهنئة التي قدمتها لنادي الأهلي المصري وذلك في بيان نشرته الإدارة عبر حسابها الرسمي في التويتر.