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الرياضة

الأهلي المصري يعزي أسرة “العميد”

بقلم محمد لمين صحراوي
الأهلي المصري يعزي أسرة “العميد”
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عزّت إدارة نادي الأهلي المصري، أسرة مولودية الجزائر، وجماهيره في وفاة 3 مناصرين، اثر سقوطهم من المدرجات العلوية، لملعب 5 جويلية. مساء أمس. بمناسبة لقاء الجولة الـ 30 والأخيرة، أمام نجم مقرة.

وتقدم نادي القرن، في بيان على حسابه عبر “فيسبوك” بخالص التعازي إلى نادي مولودية الجزائر الشقيق وجماهيره في وفاة مشجعي الفريق.

وذلك، باسم مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء وجماهير الأهلي. داعين المولى “عز وجل” أن يتغمد أنصار المولودية الذين وافتهم المنية. بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎007 AHLY AL الأهلي 8 يتقدم بخالص التعازي إلى نادي مولودية الجزائر الشقيق وجماهيره في وفاة مشجعي الفريق مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء وجماهير ،الأهلي، يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى نادي مولودية الجزائر الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره في وفاة مشجعي ،الفريق داعين المولى -عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته ویلهم ذویهم الصبر .والسلوان. الََهِ اللَلمِملاوونَوك‎’‎

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