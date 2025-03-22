الأهلي المصري يعزي في وفاة جمال مناد

تقدم نادي الأهلي المصري، بتعازيه إلى الجماهير الجزائرية، في وفاة مهاجم “الخضر” السابق جمال مناد.

وجاء في تعزية نادي القرن: “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى. الكابتن جمال مناد، لاعب منتخب الجزائر السابق، الذي وافته المنية. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وأضاف نادي الأهلي، في رسالة تعزية، نشرها عبر حسابه على “فيسبوك” اليوم السبت: “يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى جماهير الكرة الجزائرية وكل محبيه.”