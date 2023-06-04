الأهلي المصري يفوز أمام الوداد في ذهاب نهائي رابطة الأبطال

فاز فريق الأهلي المصري على الضيف الوداد البيضاوي بثنائية مقابل واحد في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وجرى النهائي القوي بملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري غفير جدا، كما سجّل أهداف المباراة كل من بيرس تاو ومحمود كهربا من الجانب المصري، في حين سجل هدف الوداد اللاعب بوهروة الذي قد يلعب دورا كبيرا في لقاء الإياب.

ولم يشارك الدولي الجزائري أحمد قندوسي طيلة التسعين دقيقة التي جرت وسط أجواء مشحنوة بين الطرفين، قبل أن تنتهي بروح رياضية عالية بين اللاعبين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti