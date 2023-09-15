الأهلي المصري يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة اتحاد العاصمة

يخوض نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، نهائي كأس السوبر الإفريقي، في مواجهة فريق اتحاد العاصمة.

وكشف إدارة الأهلي، عبر الصفحة الرسمية للفريق، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب مارسيل كولر في بداية هذا اللقاء.

وسيقود التشكيلة الأساسية لممثل الكرة المصرية، في هذا النهائي الحارس أحمد الشناوي، إلى نجوم الفريق.

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي المصري، أسماء كل من: