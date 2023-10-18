الأهلي المصري يوقف بث القناة ويجبر لاعبيه بالتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

قامت إدارة نادي الأهلي المصري بخطوة إنسانية و تضامنية كبيرة مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض لقصف بمستشفى المعمداني الذي راح ضحيته العديد.

وقررت مجلس إدارة الأهلي إيقاف بث القناة الخاصة عبر كافة منصات النادي و الموقع و القناة، كما دعت أعضاء النادي للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني وارتداء كل فرق النادي في كل الألعاب شارات سوداء حدادا على شهداء فلسطين.

كما خصصت العائد المالي من تذاكر المباراة المنتظرة بين الأهلي المصري و سيمبا لصالح فلسطين.

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