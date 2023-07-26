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الأهلي سيعلن التعاقد مع محرز في هذا الموعد

بقلم فيصل زيان بوزيان
الأهلي سيعلن التعاقد مع محرز في هذا الموعد
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كشفت تقارير إعلامية عربية، اليوم الأربعاء عن موعد إعلان نادي الأهلي السعودي، عن صفقة تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحسب ماكشفته شبكة “قنوات الكأس” القطرية، اليوم الأربعاء عبر تويتر، فإنه من المتوقع أن تعلن إدارة الأهلي السعودي عن التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، مساء اليوم بشكل رسمي.

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