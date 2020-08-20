الأهلي يتوعد بلايلي بعقوبة قاسية!

هددت إدارة الأهلي السعودي اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعقوبة قاسية بعد تخلفه عن رحلة العودة إلى الأراضي السعودية يوم أمس الأربعاء، بالرغم من توفير طائرة خاصة لنقل اللاعب الجزائري.

ونشرت إدارة الفريق السعودي بيانا على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر بخصوص موقف اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.

وجاء البيان كالتالي: “تعذر حضور محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي، إثر تخلفه عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة، يأتي ذلك بالرغم من تأمين طائرة خاصة والحصول على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات ذات العلاقة لنقله من الجزائر إلى جدة رفقة لاعب من نادي الشباب وإداري من نادي الوشم”.

وأضاف بيان الأهلي: “أكدت إدارة النادي الأهلي أنها ستتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة”.