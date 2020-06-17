الأهلي يحدد سعر بلايلي ويفتح باب رحيله من الفريق

الرياضة
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الأهلي يحدد سعر بلايلي ويفتح باب رحيله من الفريق
بقلم كريم.تيغرمت

أبدت إدارة نادي الأهلي السعودي، استعدادها لبيع عقد لاعبها الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، أن مسؤولي نادي الأهلي السعودي، على استعداد لبيع عقد بلايلي، مقابل 4.5 مليون دولار.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار الإدارة السعودية، جاء بالنظر لعدم تأقلم اللاعب في الفريق من جهة، ولتدعيم خزينة النادي من جهة أخرى، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي يعيشها بسبب كورونا.

يذكر أن يوسف بلايلي، يتواجد محل أطماع العديد من الأندية سواء عربية، وحتى أوروبية على غرار فينربخشة التركي، الساعي للتعاقد معه في الميركاتو المقبل.


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