الأهلي يحل أزمة بلايلي بفضل والده

قام الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على نادي الأهلي السعودي، بعقد إجتماع مع والد الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وعمل الرجل الفاعل في الفريق الأخضر، على تليين الأمور مع والد بلايلي، والذي يُعتبر في نفس الوقت مناجيره الخاص.

ووفقا للإعلام السعودي، فإن الإجتماع مع أب بلايلي، أعطى ثماره، بعدما أكد هذا الأخير بأن إبنه مُرتاح مع كبير جدة.

يُذكر بأن إدارة “الراقي”، عقدت أيضا إجتماعا مع نجم المنتخب الوطني، وطالبته بعدم تكرار تصرفاته غير المقبولة تجاه المدرب.

وكان إبن وهران، قد صنع الحدث بإحتجاجه المُبالغ فيه ضد الطاقم الفني لفريقه، بعد إستبداله خلال الجولة الماضية من الدوري.