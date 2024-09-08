الأهلي يسعى لتجهيز محرز لـ”الكلاسيكو” السعودي

يسعى الطاقم الطبي لنادي الأهلي السعودي، جاهدا، لتجهيز لاعب الفريق الدولي الجزائري، رياض محرز، لـ “الكلاسيكو” السعودي، أمام نادي النصر.

ويلتقي الأهلي والنصر، الجمعة القادم، ضمن الجولة الـ 3 من دوري “روشن”، وهي المباراة التي قد يضيعها محرز، بداعي الإصابة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأحد، بأن قائد الخضر، يخضع لاختبارات طبية. لتحديد إمكانية مشاركته في موقعة “الكلاسيكو”.

مشيرة نقلا عن مصادرها الخاصة، إلى أن الطاقم الطبي، لنادي الأهلي السعودي، تسلم التقرير المبدئي بعد التواصل المباشر مع رياض محرز.

للإشارة، فإن محرز غادر أمس، تربص الخضر، الخاص بشهر سبتمبر الجاري، قبل 24 ساعة، عن سفرية ليبيريا، تحسبا لملاقاة منتخب هذا الأخير، في تصفيات “الكان”.

وذلك، بسبب معاناته من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال لقاء افتتاح التصفيات أمام غينيا الاستوائية الخميس الماضي.