الأهلي يفقد أبرز نجومه قبل مواجهة إتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الإثنين، أن نادي الأهلي المصري تعرض لضربة موجعة قبل مواجهة إتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي.

وحسب ماكشفه الموقع المصري، “كورة بلس” فإن المدافع الدولي المصري عمر السولية سيضيع مواجهة السوبر الإفريقي، بسبب الإصابة.

كما أوضح المصدر، أن مدرب الأهلي كولر سيقوم بالمفاضلة بين اللاعبين محمود متولي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وإمام عاشور، لضمهم لقائمة الفريق النهائية المعنية بالمواجهة.

يجدر الإشارة، ستلعب مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والإتحاد، بتاريخ 15 سبتمبر المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.