الأهلي يقترب من حسم صفقة بونجاح

أكدت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الأهلي المصري، تقترب من حسم صفقة المهاجم الدولي الجزائري لنادي الشمال القطري، بغداد بونجاح.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية مصرية. فإن إدارة نادي الأهلي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب بغداد بونجاح. بعد قبول شروطه الشخصية.

كما أوضحت المصادر ذاتها أن مدير التعاقدات بنادي الأهلي. اقترح التعاقد مع مهاجم الخضر لمدة 6 أشهر. مقابل مليون دولار، في انتظار موافقة ناديه الشمال القطري.