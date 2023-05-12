الأهلي يقسو على الترجي التونسي بثلاثية ويضع قدما في النهائي

تعرّض الدولي الجزائري محمد امين توغاي إلى خسارة قاسية رفقة فريقه الترجي التونسي أمام الأهلي المصري اليوم الجمعة.

كما تلقى توغاي ورفقائه ثلاث أهداف كاملة مقابل صفر في اللقاء الذي جرى بملعب حمادي العقربي بتونس دون حضور الجمهور.

وبهذا الفوز الكبير وضع نادي القرن المصري قدما في النهائي، خاصة وان لقاء العودة سيلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وتتجّه الكأس بخطى ثابتة للجزائري الناشط في الأهلي أحمد قندوسي، لتكون ثالث كأس بعد كل من كأس السوبر وكأس مصر.

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