الأهلي يقسو على الترجي بثلاثية في ذهاب نهائي دوري الأبطال

نجح نادي الأهلي المصري في تحقيق فوز ثمين من منافسه الترجي التونسي، في ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الأهلي من الفوز بـ3 أهداف أحرزها وليد سلميان في الدقائق الـ34 و77 وعمرو السولية في الد58، وسجل بلايلي هدف الترجي الوحيد.

وشهد اللقاء، الذي استضافه ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية، تطبيق تقنية الـvar لأول مرة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي في تونس، الجمعة المقبل، ويسعى الأهلي لتأكيد فوزه بالبطولة، بينما يعول الترجي على ملعبه وجماهيره.