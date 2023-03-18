الأهلي يكتسح القطن الكاميروني في غياب قندوسي

حقق الأهلي المصري، فوزاً عريضاً، ضد خصمه القطن الكاميروني برباعية نظيفة، في اللقاء الذي شهد غياب الدولي الجزائري أحمد قندوسي.

والذي ظل حبيس مقاعد البدلاء طيلة التسعين دقيقة، رغم تقديمه مستويات جيدة في المنافسة الإفريقية، بهدف و تمريرة حاسمة من 162 دقيقة.

وأنعش الأهلي حظوظه بالتأهل لربع النهائي، بعد فوزه، أمس السبت، ضد القطن برباعية نظيفة، برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

رافعا رصيده للنقطة السابعة، في المركز الثالث، خلف المتصدر صن داونز بـ10 نقاط، والوصيف الهلال برصيد 9 نقاط.

وتتبقى للأهلي مواجهة أخيرة حاسمة، ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بتاريخ 31 مارس الحالي.