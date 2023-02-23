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الرياضة

الأهلي يكشف مستجدات جديدة بشأن إصابة بودبوز

بقلم فيصل زيان بوزيان
الأهلي يكشف مستجدات جديدة بشأن إصابة بودبوز
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كشف نادي الأهلي السعودي، عن مستجدات جديدة بشأن الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري رياض بودبوز.

وحسب بيان الفريق عبر تويتر، اليوم الخميس، فإن الفحوصات التي أجراها اللاعب بودبوز، كشفت عن تلقيه كدمة قوية بقدمه اليسرى دون وجود كسور أو شروخ بالقدم.

كما أكد البيان، أن اللاعب بودبوز يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي بإشراف الطاقم الطبي للنادي.

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