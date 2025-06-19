الأهلي الليبي لكرة السلة يعلن تعاقده مع الجزائري محمد حراث

أعلن النادي الأهلي الليبي لكرة السلة، اليوم الخميس، تعاقدi مع اللاعب الجزائري محمد حراث، ليعزز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الأهلي الليبي بيانا عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “لنرحب معًا بثاني محترفي السلة الأهلاوية، محمد حراث جزائري الجنسية، ينضم ليعزز صفوف الجـزارة هذا الموسم”.

ويعَدُّ حراث أحد أبرز لاعبي كرة السلة الجزائرية في السنوات الأخيرة. إذ تألق مع المنتخب الوطني في عدة مناسبات. وسبق له خوض تجارب احترافية ناجحة خارج الجزائر. ما يجعله إضافة فنية قوية لتشكيلة الأهلي الليبي.

كما يمتاز حراث بقدراته البدنية والفنية العالية، خاصة في مركز الجناح. ويمتلك خبرة ميدانية في التعامل مع ضغط المباريات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وسيُعوّل عليه الطاقم الفني في تقديم الإضافة داخل المنطقة، خصوصًا في المواجهات الصعبة التي تتطلب الحسم تحت السلة.

وبانضمام محمد حراث، يؤكد الأهلي الليبي عزمه الجاد على المنافسة بقوة الموسم المقبل.