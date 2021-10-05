الأوبك ترخص للجزائر بزيادة إنتاج تقدر بـ 10 آلاف برميل يوميا

شارك، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أمس الإثنين، في الإجتماع الوزاري الواحد والعشرون لأوبك. والذي تقرر من خلاله رفع مستوى إنتاج الجزائر للنفط من 942 ألف برميل في اليوم إلى 952 ألف برميل.

كما تمت الموافقة خلال هذا الإجتماع على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر. وأشاد الإجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.

وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017. بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.

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