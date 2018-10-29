“الأوبك” تشيد بالدور الإستثنائي للرئيس بوتفليقة في المنظمة

ثمن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبيك”، محمد باركيندو،اليوم بالدورالكبيرة للجزائرعلى مستوى المنظمة، من أجل التحكم في تقلبات أسعارالبترول.

وأكد في قمة الأمين العام للنظمة خلال إنعقاد قمة “الجزائر الطاقة المستقبلية”، اليوم الإثنين بالعاصمة، إن “الجزائر قامت بإسهامات هامة

على مستوى أوبيك و لفائدة صناعة النفط العالمية”، كما إعتبر “الجزائرمركز محوري” في الجهود التي تبذلها أوبيك و حلفائها.

وأشاد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط بـ “الدور الإستثنائي” لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

في هذه المنظمة وذلك من أجل ضمان استقرار السوق البترولية خدمة للمنتجين والمستهلكين.