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قناة النهار

الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار

بقلم قناة النهار
الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار
الأودية النائمة
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الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار

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