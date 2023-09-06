قناة النهار الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2023 - 11:33 الأودية النائمة شارك غرِّد أرسل 55 0 الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JdC2F اقرأ أيضا قوارب النزهة.. مظهر جديد للترويج للسياحة و الإستكشاف لعشاق الطبيعة بعنابة قناة النهار 20 أوت صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب قناة النهار 16 أوت محمد نذير.. شلل دماغي يعجزه عن الحركة في عمر الثلاث سنوات قناة النهار 01 سبتمبر التقلبات الجوية الأخيرة تودي بحياة 07 أشخاص وعملية البحث عن المفقودين جارية قناة النهار 03 سبتمبر رغم وجود إستراتيجيات المخاطر الكبرى .. تسجيل وفيات مع أولى الأمطار الموسمية قناة النهار 03 سبتمبر تلمسان / البركة الزرقاء .. المتنفس الوحيد لأطفال منطقة بني سنوس قناة النهار 18 أوت خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر