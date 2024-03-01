الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث تخرج للتداول

سيتم عرض الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث على الجمهور اعتبارا من الأربعاء. في إطار معرض ينظمه بنك إنجلترا في لندن.

وتعرض الفئات الأربع – 5 و10 و20 و50 جنيهًا إسترلينيًا – الظاهرة في مقر البنك المركزي صورة للملك. تم نشرها في عام 2013 ووافق عليها الأخير في عام 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وبعد أن حكم المملكة المتحدة لمدة 70 عاما وكان أول ملك لها يظهر على الأوراق النقدية. فإن هذه هي “المرة الأولى التي يشهد فيها الجمهور مثل هذا التحول”، كما تؤكد أمينة المتحف جينيفر آدم لوكالة فرانس برس.

ويأتي هذا التغيير غير المسبوق في وقت محدد: فقد تخلى الملك تشارلز الثالث. الذي أعلن أنه يعاني من مرض السرطان بداية الشهر، عن التزاماته العلنية طوال مدة علاجه.

وستظل التذاكر التي تحمل صورة إليزابيث الثانية صالحة، حيث “تحل التذاكر الجديدة تدريجيا. محل” تلك التي أصبحت “قديمة ومهترئة” بمرور الوقت، وفقا لجنيفر آدم.

“لذلك سيتعين علينا الانتظار لفترة معينة” بعد دخولها للتداول، في 5 جوان 2024. حتى يتم توزيع تلك التي تحمل صورة تشارلز على نطاق واسع.

وستكون هذه الأوراق النقدية الجديدة أيضًا مصنوعة من البوليمر – أكثر مقاومة وذات ملمس بلاستيكي – وليس من الورق -. مثل الفئات الأخرى الصادرة في المملكة المتحدة منذ عام 2016.

وتم بالفعل طرح العملات المعدنية التي تحمل رأس تشارلز الثالث. والمبنية على صورة رسمها النحات البريطاني مارتن جينينغز، للتداول في ديسمبر 2022 وهي موجودة مؤقتًا في معرض مستقبل المال.