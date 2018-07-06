“الأورغواي” و”فرنسا” في صراع ناري على المُربع الذهبي

تُلاقي “الأوروغواي” نظيرتها “فرنسا”، عصر اليوم، في الدور ربع النهائي من المونديال 2018، في قمة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

وسيدخل “الديّكة” في ثوب المُرشح، بعد عرضهم الكبير في المرحلة الماضية أمام الأرجنتين، وبهجوم ناري مُشكل من “كيليان مبابي” و”غريزمان”.

ويستهدف أشبال “ديديي ديشان” فرض منطقهم، خاصة وأن المُنافس سيكون محروما وبنسبة كبيرة من خدمات هدافه الأول “إيدينسون كافاني”، المُصاب.

وستكون آمال “الأوروغوي” مُعلقة على فعالية “لويس سواريز” وصلابة دفاعهم بقيادة ثنائي “أتليتيكو مدريد”، “غودين وخمينيز”.

وتنتظر الجماهير العالمية، أن تكون المواجهة نارية بين إسمين كبيرين يسعيان لضمان مكانتهما في المُربع الذهبي.