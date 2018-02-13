“الأوروبا ليغ” تفتح الأبواب لأوناس!

يمتلك الدولي الجزائري، آدم أوناس فُرصا كبيرة للحصول على أول فُرصة له في 2018، عند إستقبال ناديه “نابولي” لنظيره “لايبزيغ”.

وإتفقت وسائل الإعلام الإيطالية على أن مُنافسة “الأوروبا ليغ” ستكون باب عودة اليساري للمُنافسة الرسمية، كونها ليست أولوية للطاقم الفني.

وحسب جريدة “إيلماتينو” فإن الجناح الصاعد، سيعود لحسابات “ساري” بصفة مؤقتة أمام الألمان، مع مواصلة تسخين مقاعد البدلاء في “الكالتشيو”.

يُشار بأن لاعب “بوردو” السابق كان سيُغادر “البيرتينوبي” في الميركاتو الشتوي الأخير، قبل أن تسقط صفقة إنتقاله لـ”ساسولو” في الماء.