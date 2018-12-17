“الأوروبا ليغ”.. صراع ناري بين “ماندي” و”بن سبعيني”

وضعت قُرعة الدور الـ32 من الأوروبا ليغ، الرُباعي الدولي الجزائري، بن سبعيني وزفان، عيسى ماندي ورياض بودبوز في مواجهة قوية.

ويُنتظر أن يكون اللقاء بين “رين” و”ريال بيتيس” قوياا، لسعي كلا الفريقين للذهاب بعيدا في ثاني أكبر مُنافسات القارة العجوز.

وأسفرت القُرعة عن تحد سهل على الورق، للثنائي فوزي غولام وآدم أوناس، واللذين سيُلاقيان مع ناديهما “نابولي” الإيطالي، “زيوريخ” السويسري.

وسيجد سليماني وبن زية أنفسهما مُجبرين على رفع تحد صعب أمام “زينيت”، في حين سيتحدى فيغولي و”غلطة سراي” نظيرهما “بنفيكا”.