الأوروبيون يسابقون الزمن لتأمين شتاء دافئ

مع اقتراب فصل الشتاء، وصلت مستويات تخزين الغاز في أوروبا الآن إلى 90% من طاقتها الإنتاجية.

على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. إلا أن اقتراب فصل الشتاء أمر مخيف بالنسبة للأوروبيين.

وإذا كانت الزيادة المستقبلية في الاستهلاك تثير المخاوف حول المزيد من الارتفاع في الأسعار. فإن أوروبا قامت بالفعل بتأمين مخزوناتها.

وفقًا للبيانات المقدمة من البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE). تجاوز الاتحاد الأوروبي علامة معدل التعبئة البالغة 90٪ للتخزين تحت الأرض في 18 أوت.

وبينما حددت أوروبا هذا الهدف بنسبة 90% في الأول من نوفمبر 2023. فإن هذا التقدم بالنسبة لهم مريح إلى حد ما وينبغي أن يطمئن الأسواق بشكل كبير.

وفقًا للأرقام الصادرة عن منصة AGSI، وصل المستوى إلى 91.63% يوم الثلاثاء 22 أوت. أي إجمالي 1040 تيراواط/ساعة من التخزين.

وبأقل بقليل من المتوسط ​​الأوروبي، وصلت فرنسا إلى 118.6 تيراواط ساعة من التخزين في نفس التاريخ. أي بمعدل تعبئة قدره 87٪. وبعد ذلك، تصل ألمانيا إلى 93%، أو 235 تيراواط/ساعة.

سوق أكثر استقرارًا مما كان عليه في عام 2022

وتمثل هذه المخزونات، التي تعتبر ضرورية لضمان مرونة الطاقة في أوروبا، حوالي ثلث استهلاك الغاز خلال فصل الشتاء. وهي تضاف إلى التدابير الأخرى التي اتخذتها أوروبا مثل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتنظيم خفض الطلب على الغاز. تم نشره في أوت 2022، وخفض استهلاك الغاز بنسبة 18٪ بين أوت 2022 وماي 2023 وتم تمديده لمدة عام واحد.

وأكد المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون أن “سوق الطاقة الأوروبية في وضع أكثر استقرارا مما كانت عليه. في نفس الوقت من العام الماضي. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التدابير التي اتخذناها على المستوى الأوروبي”.