الأوروغواي يطيح بمصر في غياب صلاح

انهزم المنتخب المصري بنتيجة 1-0، في افتتاح مشواره في مونديال روسيا، خلال مواجهته منتخب الأوروغواي.

وتمكن المنتخب المصري من إنهاء الشوط الأول من هذه المباراة بالتعادل السلبي، مظهرا عزيمة كبيرة ورغبة في الدخول بقوة في هذا المونديال.

عزيمة ورغبة الفراعنة، لم تكن كافية أمام واقعية منتخب الأوروغواي، ونجمهم خيمينيز، الذين تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة في الدقيقة الـ90.

وجاءت هزيمة المنتخب المصري، في ظل تواصل غياب النجم، محمد صلاح، الذي لم يشفى بعد من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكتف.