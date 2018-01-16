الأورو مستقر والدولار يصعد أمام الين

إستقر الأورو اليوم الثلاثاء بعد صعود قوي بفعل حالة التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الأورو .

وتكهنات بأن يُقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.

وبلغ أحدث سعر للأورو 1.2263 دولار ليظل قرب الذروة البالغة نحو 1.2296 دولار وهو أقوى سعر للعملة منذ ديسمبر 2014.

وقال متعاملون إنهم يتوقعون أن يظل الأورو قويا في المدى القريب.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 90.509 مبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.4 بالمائة أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.93 ين، لتبتعد عن أقل سعر في أربعة أشهر 110.32 ين.