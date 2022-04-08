الأورو والدولار يتراجعان أمام الروبل الروسي
تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الأورو في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 78 روبلا. وذلك للمرة الأولى منذ جوان 2020.
في حين، انخفض سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 73 روبلا. وذلك للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الأورو إلى دون مستوى 78 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ جوان 2020.
وأعلن البنك المركزي الروسي، عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا.
وكان المركزي الروسي في 28 فيفري الماضي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية. التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.
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لافروف: المقترحات الأوكرانية الجديدة مرفوضة تمامًا من قبل روسيا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أوكرانيا قدمت مسودة اتفاق جديدة أمس الأربعاء لموسكو.
وفي هذا السياق، أضاف لافروف اليوم الخميس، أن “اقتراح كييف مناقشة مسألة شبه جزيرة القرم ودونباس خلال لقاء يجمع الرئيس بوتين بنظيره الأوكراني غير مقبول”.
وأوضح لافروف أن العرض الجديد تضمن مناقشات حول شبه جزيرة القرم ودونابا ووضعهما، مؤكدا أن المقترحات الأوكرانية مرفوضة تمامًا من قبل روسيا.
كما أكد أن “مسودة الاتفاق الأوكرانية بعيدة كل البعد عن البنود التي حددناها في اجتماع إسطنبول”.
بالمقابل، أشار إلى أنّ “أوكرانيا تعهدت سابقًا بأن الضمانات الأمنية لن تنطبق على شبه جزيرة القرم، غير أن هذا البند مفقود في النسخة الجديدة من الاتفاقية”.
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لافروف: هناك أمل في إيجاد حل وسط مع الجانب الأوكراني
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هناك أمل في إيجاد حل وسط مع الجانب الأوكراني.
وأكد وزير الخارجية الروسي، ان محادثات السلام مع الجانب الأوكراني ليست سهلة لكن هناك أمل في إيجاد حل وسط.
كما أوضح لافروف، أن روسيا مستعدة للبحث عن أي طرق لضمان أمنها وأوكرانيا وأوروبا باستثناء توسيع حلف النيتو.
مشيرا الى أن صياغة الاتفاقات مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية وصلت إلى مرحلة متقدمة.
لافروف..هذا موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا
أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بعد القضاء على الراديكاليين الأوكرانيين الذين يواصلون التصعيد في دونباس.
وقال لافروف على هامش الاجتماع مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في موسكو أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأوكراني تتركز على نزع الأسلحة في أوكرانيا وجعلها أكثر حياد.
بالمقابل أوضح لافروف أن هناك حقائق أظهرت أنشطة أمريكية غير شرعية في مختبرات بيولوجية بأوكرانيا وخارجها.
وأضاف:” لا بد من آلية دولية لمراقبة أنشطة البحث البيولوجي كي لا يتم تطوير أسلحة خطيرة لكن واشنطن ترفض ذلك.”
الى جانب ذالك، أوضح لافروف أن روسيا لاتعيق مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.