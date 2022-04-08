الأورو والدولار يتراجعان أمام الروبل الروسي

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الأورو في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 78 روبلا. وذلك للمرة الأولى منذ جوان 2020.

في حين، انخفض سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 73 روبلا. وذلك للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الأورو إلى دون مستوى 78 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ جوان 2020.

وأعلن البنك المركزي الروسي، عن قرار مفاجئ للأسواق، إذ قرر المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويا.

وكان المركزي الروسي في 28 فيفري الماضي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية. التي هبطت أمام نظيرتها الأمريكية في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

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