الأورو والدولار يستمران في الهبوط بـ”السكوار” !

تعرف أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، هبوطا غير مسبوق بعد أن شهدت فترة طويلة من الارتفاع القياسي في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

وانخفضت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب الأصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25500 دينارا جزائريا للبيع و25200 دينار للشراء.

كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر انخفاضاً في “السكوار“. حيث وصل إلى 24200 دينار جزائري للبيع ومقابل 24000 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فوصل عند 16800 دينارا جزائريا للبيع. و16600 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، بلغ الجنيه الاسترليني في السكوار إلى 30100 دينار جزائري للبيع. و29900 دينار جزائري للشراء.