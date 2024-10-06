الأورو والدولار يلتهبان في السكوار !

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، وحتى الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري، ارتفاعا جنونيا في السوق الموازية السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.

ووصلت أسعار 100 أورو في السوق السوداء، ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25000 دينارا جزائريا للشراء. و25300 دينارا للبيع. وعند باعة آخرين تعدى 26000 دينار جزائري.

ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في “السكوار”، حيث وصل إلى 22900 دينار جزائري للبيع. ومقابل 22700 دينار جزائري للشراء.

كما عرف أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية ارتفاعا )حيث وصل إلى 16600 دينارا جزائريا للبيع. و16400 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 29500 دينار جزائري للبيع. و29200 دينار جزائري للشراء.

وكان لشائعة تصفير العملة أثر كبير على أسعار العملات الأجنبية. حيث أوضح المختص في الشأن المالي، سليمان ناصر، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن شائعة تصفير العملة “مثلا تصبح قطعة 10 دج تساوي 1 دج”، ولدت لدى الناس وخاصة المتعاملين في العملة الصعبة، بأن الدولة سوف تضطر إلى تبديل العملة وطباعة عملة جديدة.

وأشار ذات المختص، إلى أن هذه الإشاعة تسببت في إرتفاع أسعار العملة والصعبة، والتي ستشهد إرتفاعا مستمرا خلال الأيام القادمة.

ولحل هذا المشكل، أشار المختص، إلى ضرورة تدخل السلطات المعنية، لطمأنة السوق، إما بتأكيد أو تفنيد هذه الإشاعة. وكذا الإسراع في فتح مكاتب الصرف وتحرير سوق الصرف.