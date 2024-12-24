الأورو يتراجع وارتفاع طفيف للدولار.. أسعار جديدة للصرف في بنك الجزائر

تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية “الأورو” مقابل الدينار الجزائري، فيما سجلت العملة الأمريكية “الدولار” ارتفاعا طفيفا على مستوى بنك الجزائر.

وأظهرت الأسعار الرسمية لبنك الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن سعر الأورو مقابل الدينار الجزائري بلغ 146,25 ديناراً للبيع، و137,81 للشراء. فيما كان سعره منتصف شهر ديسمبر الجاري 147,02 ديناراً للبيع، و138,55 للشراء.

ومن جهته، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الجزائر، إذ يتم شراؤه بسعر 132,16 دينارًا جزائريًا، وبيعه بسعر 140,23 دينارًا جزائريًا. وكانت العملة الأمريكية تباع في بنك الجزائر منتصف شهر ديسمبر بـ 139,49 دينارًا جزائريًا، ويتم شراؤها بسعر 131,47 دينارًا جزائريًا.

وفي المقابل، يتم شراء الجنيه الإسترليني مقابل 166,75 ديناراً جزائرياً. ومقابل 176,97 دينار جزائري للبيع . فيما كان سعر شرائه منتصف شهر ديسمبر مقابل 167,39 ديناراً جزائرياً. ومقابل 177,67 ديناراً جزائرياً للبيع.